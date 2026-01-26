Сергей Разумовский

Ливерпуль достиг договоренности с венской Аустрией о специальной опции на будущий трансфер центрального защитника Ифеаньи Ндукве. Об этом официально сообщила пресс-служба австрийского клуба, подчеркнув, что речь идет именно о праве англичан оформить переход футболиста летом 2026 года, а не о немедленном трансфере.

Согласно условиям соглашения, Ливерпуль может активировать эту опцию до конца июня. Если мерсисайдцы примут решение воспользоваться возможностью, Ндукве присоединится к системе клуба и пополнит состав команды U-21, где должен пройти адаптацию и продолжить развитие на уровне молодежного футбола Англии. Такой формат позволяет Ливерпулю заранее «зарезервировать» перспективного исполнителя и в нужный момент забрать его без затяжных переговоров.

При этом сам футболист остается игроком Аустрии на действующем контракте, который действует до 30 июня 2028 года. То есть венский клуб сохраняет контроль над игроком и может рассчитывать на него в среднесрочной перспективе, если опция англичан не будет активирована. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость центрального защитника составляет один миллион евро.

На данный момент Ифеаньи Ндукве еще не дебютировал за первую команду Аустрии. В текущем сезоне он выступал преимущественно за вторую команду клуба: провел 7 матчей за Аустрию-2 и отметился одной результативной передачей. Также на его счету есть один матч за команду U-19, что подтверждает его статус молодого игрока, которого постепенно подводят к взрослому уровню.

