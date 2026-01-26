Павел Василенко

Переход Эндрю Робертсона в Тоттенхэм сорвался, несмотря на то что стороны уже были близки к соглашению. По информации английских СМИ, в прошлую пятницу Ливерпуль и «шпоры» достигли принципиальной договоренности по поводу трансфера опытного левого защитника за 5 миллионов фунтов стерлингов.

Тоттенхэм рассчитывал, что 30-летний шотландец присоединится к команде сразу после матча Лиги чемпионов против Карабаха в среду. Однако мерсисайдцы в последний момент дали понять, что не готовы отпускать игрока.

Главной причиной стала невозможность оперативно найти замену Робертсону. План Ливерпуля заключался в досрочном возвращении Костаса Цимикасa из аренды в Роме, однако переговоры между клубами затянулись. Ситуацию усложняет и тот факт, что Вулверхэмптон также пытается решить собственные кадровые проблемы, что влияет на возможные перестановки.

Дополнительным ударом для команды Арне Слота стала новая травма Джо Гомеса, полученная в субботу. Из-за этого выбор в защитной линии Ливерпуля существенно сократился, и клуб не рискнул оставаться без одного из ключевых исполнителей.

В итоге мерсисайдцы решили заблокировать трансфер, и в настоящее время ожидается, что Робертсон останется на «Энфилде» по крайней мере до завершения своего контракта, который истекает летом.