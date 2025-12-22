Сергей Разумовский

В СК Полтава до сих пор не закрыты вопросы с выплатой заработной платы игрокам — клуб имеет задолженность, которая, по оценкам, накопилась примерно за 3–4 месяца. Об этом сообщает UA-Футбол.

Как отмечает источник, в руководстве предложили части футболистов альтернативный механизм расчета. Поскольку президент клуба связан со строительной сферой, игрокам дали возможность приобрести квартиры в рассрочку, а причитающиеся им премиальные за выход в УПЛ вместе с невыплаченной за несколько месяцев зарплатой засчитать как взносы за жилье. Сообщается, что некоторые футболисты согласились на такие условия и приняли вариант компенсации в формате недвижимости.

Напомним, летом 2025 года СК Полтава дебютировал в элите украинского футбола, напрямую поднявшись в УПЛ, и тогда команда должна была получить бонусы за повышение в классе. Сейчас же Полтава имеет 9 очков и находится в роли одного из главных аутсайдеров чемпионата.

