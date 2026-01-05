Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарёв раскрыл информацию о будущем Эйнела Соареша и других футболистов команды.

Нет, Соареш не поедет на сборы. Он не готов выполнять те требования, которые мы предлагаем. Мы с первого дня в команде предупредили, что будут играть те футболисты, для которых клуб будет на первом месте, и которые будут выполнять требования тренерского штаба. Ни один игрок не будет выше команды здесь.

У нас хорошая коммуникация, мы постоянно общаемся. Беннетт начинал сезон как игрок основного состава, а заканчивал в ротации. Конечно, он хотел бы играть больше, но он получил своё время. Надо доказывать. В нашей команде неплохая конкуренция, я считаю, и её надо выигрывать. Только так мы можем быть сильнее.

Больших проблем с Беннетом нет. Мы общались после последнего матча, и я сказал, что рассчитываю на него. Он — хороший и качественный футболист. Просто он должен выиграть конкуренцию.

Ермачков не останется. Что касается остальных [Каплиенко и Авагимяна, – прим.] у нас ещё нет окончательного решения. Будем принимать его буквально на днях, – сообщил Пономарев в интервью «Украинскому футболу».