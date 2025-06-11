Павел Василенко

10 июля Шахтер начнет свой путь в еврокубках, стартовав с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Как стало известно UA-Футбол, донецкий клуб уже определился с местом проведения двух домашних гарантированных матчей еврокубкового сезона 2025/26. Эти матчи будут сыграны в столице Словении – Любляне – на стадионе «Олимпия».

Такой выбор связан с тем, что в Словении Шахтер будет проводить предсезонные сборы, поэтому стадион в Любляне будет удобным хабом с точки зрения логистики.

Первого соперника в еврокубках Шахтер узнает 17 июня.