Сергей Разумовский

Эпицентр уверенно разгромил Полтаву в очной встрече дебютантов украинской Премьер лиги в 15-м туре, одержав выездную победу с счетом 3:0. Как сообщает пресс-служба УПЛ, соперник в очередной раз подтвердил статус удобного для команды из Каменца-Подольского: в пяти официальных матчах между этими клубами Эпицентр уже одержал четвертую победу, еще один поединок завершился вничью. Совокупный счет противостояния 11:4 в пользу подопечных Сергея Нагорняка ярко демонстрирует их преимущество и стабильную результативность во встречах с Полтавой.

Для Полтавы эта неудача стала уже десятой в текущем сезоне элитного дивизиона и в то же время продолжила две неприятные серии. Команда пропускает уже в 13-м матче подряд (всего 34 пропущенных мяча) и не может одержать победу на своем поле в течение шести поединков (1 ничья и 5 поражений).

Для Эпицентра победа 3:0 имеет особую значимость, так как это первая крупная победа клуба в элитном дивизионе. Результат позволил прервать четырехматчевую безвыигрышную серию коллектива Нагорняка и еще раз подтвердил статус команды как одного из самых опасных соперников в выездных матчах: 13 из 14 набранных очков каменец-подольский клуб добыл именно на чужих стадионах. Такое соотношение делает Эпицентр одной из самых успешных выездных команд текущего сезона.

Несмотря на успех, Эпицентр пока остается в зоне переходных матчей в турнирной таблице Премьер лиги. Полтава, имея в активе всего девять баллов, удерживает последнюю позицию в чемпионате. Заключительный поединок 2025 года Эпицентр проведет на выезде против Шахтера 14 декабря в 18:00.

Напомним, в матче с Полтавой нападающий Эпицентра Владислав Супряга получил травму.