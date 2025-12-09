Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эфире УПЛ ТВ сообщил о травме арендованного у Динамо нападающего Владислава Супряги, которую тот получил в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (3:0).

Замена Супряги на Демченко связана с травмой. К сожалению, Влад не смог продолжить игру. Он на волевых качествах доиграл первый тайм, но сказал, что не может.

Демченко вышел – и я очень рад за него. Он не всегда получает много игровой практики, но на тренировках работает, сегодня, сумасшедший мяч забил, считаю. Он в игре сделал то, что умеет, и то, что всегда от него просим.

Я ему говорю, что когда он завершит карьеру, ему надо идти в цирк. Он такие финты с мячом вытворяет. Сегодня очень приятное впечатление оставил. Этот мяч: мы просто сидели на скамейке, и как он полетел – непонятно нам всё равно. Думаю, такие мячи и трудно взять.