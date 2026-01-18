Сергей Разумовский

Брентфорд не смог зацепиться за очки в Лондоне и в матче 22-го тура АПЛ в гостях уступил Челси со счетом 0:2. Несмотря на поражение, украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк получил достаточно игрового времени и был одним из тех, кто отработал почти весь матч: он вышел в стартовом составе и покинул поле только на 90+4-й минуте, когда тренерский штаб провел замену уже в конце встречи.

За матч Ярмолюк сделал 69 касаний мяча, что свидетельствует о его активной вовлеченности в развитие атак и выход из обороны через пас. В передачах украинец показал высокую точность – 51 точная передача из 56 (91%), то есть в основном действовал надежно и без лишнего риска. В единоборствах полузащитник выиграл 5 дуэлей из 11 (45%), а также имел 6 потерь, что частично объясняется плотностью игры в центре поля и давлением со стороны Челси.

В оборонительной работе Ярмолюк отметился 3 отборами и 2 перехватами, стараясь помогать команде разрушать атаки соперника и быстро возвращать мяч под контроль. По итогам встречи украинский хавбек получил оценку 6.5.