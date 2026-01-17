Челси в рамках 22 тура АПЛ принимал Брентфорд. Матч в Лондоне завершился со счетом 2:0.

Разница в классе футболистов стала решающей для команды Лиама Росиньора, который провел свой тренерский дебют в Премьер-лиге.

Хозяева забили по голу в каждом из таймов. Сначала Жоао Педро открыл счет, а Палмер после перерыва реализовал пенальти после ошибки Келлехера при билдапе.

Брентфорд, в отличие от Челси, свои стопроцентные шансы упустил, когда Шаде, оказавшись перед воротами, не стал бить, покатив на партнера, а еще один супер шанс не использовал Ярмолюк, которого успели накрыть соперники.

Егор в матче против Челси покинул поле в добавленное время ко второму тайму.

АПЛ. 22 тур

Челси – Брентфорд 2:0

Голы: Жоао Педро, 26, Палмер, 76 (с пенальти)