Бывший игрок Динамо и Шахтера Владислав Кулач рассказал, что уже начал готовиться к жизни после завершения карьеры, хотя в настоящее время остается действующим футболистом. 32-летний нападающий признался, что начал обучение на тренерскую лицензию категории B, совмещая это с выступлениями на профессиональном уровне.

Сейчас учусь на тренерскую лицензию B. Немного весело, есть чем заняться. Но скоро сборы, так что поедем работать. Хочется чего-то нового, хочется узнавать об этой теме, ведь не знаю, как в будущем все будет. Но это футбол, и пока мои мысли такие, что я хочу в нем остаться. Как оно получится – будем смотреть.

Как оно получится – я не знаю. Но хочется попробовать, это интересная тема для меня. Есть интересные моменты. Кто-то рассказывает что-то интересное. Если честно, есть такие моменты, которые кажется, что они не нужны тренеру. Они, скорее всего, нужны, потому что их обучают, но мне кажется, что они не понадобятся. Однако это покажет время. Думаю, что это все-таки люди с большим опытом, которые учат нас, поэтому все же оно пригодится.