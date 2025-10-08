Бывший наставник Динамо Алексей Михайличенко в интервью сайту BLIK.ua поделился мыслями о своем будущем в тренерской карьере.

«Сейчас говорить о каких-то планах на будущее не очень серьезно, потому что времена такие, что не знаешь, что будет завтра

Вот я общался с друзьями недавно, предлагали встретиться через неделю. Так я ответил: давай так надолго вперед не загадывать, это такая жизнь сейчас, что планировать нельзя ни на неделю, ни на месяц вперед, а иногда и на час. Жизнь все расставит по своим местам, все возможно».