Михайличенко рассказал о потенциальном возвращении к работе тренером
Специалист дал исчерпывающий ответ
около 1 часа назад
Фото - УАФ
Бывший наставник Динамо Алексей Михайличенко в интервью сайту BLIK.ua поделился мыслями о своем будущем в тренерской карьере.
«Сейчас говорить о каких-то планах на будущее не очень серьезно, потому что времена такие, что не знаешь, что будет завтра
Вот я общался с друзьями недавно, предлагали встретиться через неделю. Так я ответил: давай так надолго вперед не загадывать, это такая жизнь сейчас, что планировать нельзя ни на неделю, ни на месяц вперед, а иногда и на час. Жизнь все расставит по своим местам, все возможно».
За время профессиональной тренерской деятельности Михайличенко возглавлял главную команду Динамо, национальную и молодежную (U-21) сборные Украины.
