Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин поделился мыслями о победном матче европейской квалификации на чемпионат мира-2026 против Исландии (2:0). Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Очень-очень счастлив. Мы еще не сделали все, но наша мечта, чемпионат мира, жива. Сегодня, наверное, одна из лучших наших игр, когда я был в национальной сборной. Очень счастлив. Каждый игрок выложился не на 100, а на миллион процентов. Также замечательная атмосфера. Болельщики давали нам еще больше эмоций, энергии, поэтому им огромное спасибо.

Критики? Не знаю, как они там смотрели. Последние год-полтора было очень много грязи. Возможно, мы на это заслужили. Но сегодня мы все видим, что мы можем играть. Надо работать, верить в себя и готовиться теперь на март, на плей-офф. В 2006 году мы в последний раз играли на чемпионате мира, поэтому нужно воплотить мечту игроков и всей нации.

Все приходит в нужное время. Да, у нас была такая очень плохая серия, но в самый нужный момент мы не пропустили. Я очень счастлив. Это не только там. Все боролись, все работали. Все молодцы.

Я с 6 лет тренируюсь, чтобы помогать команде. Делаю все, что могу и не могу, чтобы помочь команде не пропустить. А они, как видим, сначала забили один, потом второй.