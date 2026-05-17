В матче 29-го тура УПЛ Рух принимает Александрия, и гости уже открыли счет благодаря голу Цари. Львовский клуб вышел на поединок очень молодым составом:

Рух: Клименко, Китела, Подгурский, Копина, Роман, Притула, Диалло, Гордеев, Таллес, Руніч, Бодак

Запасные: Максименко, Воробьев, Кислянка, Ясинский, Дзюн, Островский, Бойко, Квас, Райляну, Гоч, Алмазбеков, Угрік.

Для 15-летнего Ильи Бодака и 16-летнего Дениса Гордеева это дебютные матчи в основной команде Руха. Оба ранее имели по одному поединку за команду U-19.

На данный момент Рух имеет 21 очко и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ. Александрия, у которой 13 баллов, уже досрочно потеряла шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе и вылетела в Первую лигу.

Ранее также сообщалось, что Рух может прекратить существование как профессиональный клуб после завершения сезона.