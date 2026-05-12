Денис Седашов

В матче 28-го тура УПЛ Александрия на своем поле уступила луганской Заре. После этого поражения городские команды потеряли шансы на сохранение прописки в элите и впервые с 2015 года вылетают в низший дивизион.

Первый тайм прошел в равной борьбе без забитых мячей, но после перерыва луганчане захватили инициативу. В начале второй половины встречи Пилип Будковский вывел Зарю вперед, уверенно реализовав пенальти. Вскоре Петар Мичин удвоил преимущество гостей.

Хозяева смогли вернуть интригу благодаря голу Теди Цары, но развить успех не смогли. Александрия доигрывала матч вдесятером — с поля были удалены Данил Скорко и Мигель Кампуш.

УПЛ. 28-й тур

Александрия – Заря – 1:2

Голы: Цара, 77 – Будковский, 55, пен., Мичин, 75

Удаления: Скорко, 85, Кампуш, 90+5

После этого тура Заря закрепилась на восьмом месте турнирной таблицы с 42 очками. Александрия же готовится к выступлениям в Первой лиге в следующем сезоне.

