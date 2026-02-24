Немецкий клуб поддержал Украину в годовщину полномасштабного вторжения РФ
Пресс-служба опубликовала официальное заявление
около 9 часов назад
Фото: Аугсбург
Немецкий Аугсбург опубликовал заявление по случаю четвертой годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, подчеркнув поддержку украинцев и солидарную позицию клуба.
Во вторник исполняется четвертая годовщина российской агрессии в Украине. Как часть города мира Аугсбург, семья нашего футбольного клуба продолжает солидарно поддерживать Украину.
Вечером «ВВК-Арена» снова будет светиться сине-желтым цветом. Этим видимым знаком солидарности ФК Аугсбург хочет поддержать и привлечь внимание.
Ранее Аугсбург минимально обыграл Вольфсбург (3:2).
