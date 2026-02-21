Бавария с дублем Кейна победила Айнтрахт, Байер проиграл Унион Берлину
Сыгранные матчи очередного тура чемпионата Германии
около 15 часов назад
В матче 23-го тура Бундеслиги Бавария на своем поле победила Айнтрахт со счетом 3:2. Отметим, что дубль оформил нападающий хозяев Гарри Кейн.
В других матчах дня Вольфсбург дома проиграл Аугсбургу (2:3), Кёльн сыграл вничью с Хоффенхаймом (2:2), а Унион Берлин на своем стадионе обыграл Байер со счетом 1:0.
Бавария продолжает лидировать в турнирной таблице с 60 очками.
Бундеслига, 23-й тур
Бавария – Айнтрахт – 3:2
Голы: Павлович, 16, Кейн, 20, 68 – Буркгардт, 77 (пенальти), Калиумуэндо, 86.
Вольфсбург – Аугсбург – 2:3
Голы: Герхардт, 41, Сиогай, 70 – Рибейру, 59, Григорич, 87 (пенальти), Реджбечай, 90+3.
Кёльн – Хоффенхайм – 2:2
Голы: Ахе, 15, Эль-Мала, 63 – Кабак, 45, Крамарич, 60.
Унион Берлин – Байер – 1:0
Гол: Хедира, 28.
