Сергей Разумовский

Голкипер Баварии Мануэль Нойер продлил контракт с мюнхенским клубом. Об этом сообщила пресс-служба немецкого гранда.

Новое соглашение опытного вратаря с Баварией рассчитано до 30 июня 2027 года. На аналогичный срок клуб также продлил контракт с другим голкипером команды Свеном Ульрайхом.

Нойер выступает за Баварию с лета 2011 года. Тогда мюнхенцы приобрели вратаря у Шальке за 30 миллионов евро. С тех пор Мануэль стал одним из символов клуба и провел в его составе более десятилетия, выиграв многочисленные трофеи на внутренней и международной арене.

В текущем сезоне 40-летний вратарь сыграл за Баварию 36 матчей во всех турнирах. В этих встречах Нойер пропустил 39 голов, а 10 матчей завершил без пропущенных мячей.

Свен Ульрайх также остается частью вратарской линии мюнхенского клуба как минимум до лета 2027 года. Таким образом, Бавария сохранила обоих опытных голкиперов, которые уже много лет находятся в структуре команды.

Напомним, Нойер может принять участие в ЧМ-2026, голкипер Баварии провел встречу с Нагельсманом.