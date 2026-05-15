Нойер может принять участие в ЧМ-2026, вратарь Баварии провел встречу с Нагельсманом
40-летний вратарь вернется в состав сборной Германии?
около 3 часов назад
Голкипер Баварии Мануэль Нойер встретился с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном и обсудил возможное возвращение в национальную команду. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
По данным источника, 40-летний голкипер попал в предварительный список из 55 игроков, который Немецкий футбольный союз в понедельник передал в FIFA.
Именно из этого списка будет выбрано 26 футболистов, которые попадут в финальную заявку команды на ЧМ‑2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.
Кроме того, в разговоре с Нагельсманном голкипер подробно обсудил возможность возвращения в сборную в роли первого номера.
Утверждается, что окончательное решение относительно возможного участия Нойера на турнире будет принято в ближайшее время.
Напомним, после Евро‑2024 Нойер объявил о завершении международной карьеры. За сборную Германии он провел 124 матча и стал чемпионом мира в 2014 году.
Нагельсманн объявит заявку на ЧМ‑2026 21 мая.
Ранее была информация, что в сборной Германии за кулисами обсуждается тема возможного возвращения Нойера в команду на турнир.
На групповом этапе сборная Германии сыграет против команд Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора.
Напомним, Бавария предложила новый контракт Нойеру.
