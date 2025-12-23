Главный тренер Металлиста 1925 Младен Бартулович высказался о худших матчах команды в первой части сезона. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Если говорить о результате, у нас было три поражения. Матч с Кривбассом мы проиграли, но по игре выглядели неплохо. Худшей была встреча с Зарей — там у нас сошлось всё негативное в одном противостоянии. Такие матчи нужно как можно быстрее забывать. Также неприятным было поражение от ЛНЗ. Отдельно упомяну ничьи с Кудривкой и Эпицентром, где нам просто не повезло — были и перекладины, и вынос мяча с линии ворот. Нужно делать выводы из таких матчей, чтобы в дальнейшем их было меньше. В общем, мы достаточно ровно прошли чемпионат, учитывая сложную ситуацию с травмами.

Что касается ничьих, есть и позитив, и негатив. Позитив — ничьи с лидерами чемпионата: Шахтером, Динамо, Полесьем. В этих матчах мы показывали качественный футбол. А вот в поединках с Эпицентром, Кудривкой, Оболонью в первом туре — нам не хватало агрессии и креатива в атаке, чтобы дожимать соперника и побеждать.