Сергей Разумовский

Бавария продолжает держать в поле зрения центрального защитника Боруссии Дортмунд Нико Шлоттербека и не снимает вопрос его возможного перехода даже в случае, если мюнхенцы договорятся о продлении контракта с Дайо Упамекано. По информации BILD, интерес к Шлоттербеку остается актуальным и не зависит лишь от ситуации с одним игроком, так как в клубе параллельно оценивают несколько сценариев развития линии обороны на ближайшие годы.

Источник называет две ключевые причины, почему тема Шлоттербека не исчезает с повестки дня. Во-первых, в Баварии продолжаются внутренние обсуждения по дальнейшему будущему Ким Мин Чже, и окончательное решение по нему еще не принято. Во-вторых, мюнхенский клуб якобы рассматривает долгосрочный вариант с подписанием Шлоттербека как свободного агента в 2027 году – при условии, что тогда он войдет в последний год контракта с Боруссией Дортмунд. Такой подход позволил бы Баварии заранее планировать кадровые изменения и, потенциально, избежать больших затрат на трансфер.

Одновременно, если дело дойдет до продажи уже следующим летом, Боруссия Дортмунд, по данным источника, не будет рассматривать предложения ниже 50 млн евро. Более того, дортмундцы отдадут предпочтение сделке с клубом из-за границы, а не с прямым конкурентом внутри Германии. Среди команд, которые также следят за ситуацией вокруг Шлоттербека, упоминается Реал, что дополнительно повышает конкуренцию за игрока и усиливает переговорную позицию Боруссии.

Сам Шлоттербек, как отмечается, пока не спешит ставить подпись под новым соглашением: он отказывается продлевать контракт и продолжает откладывать решение о своем будущем. На фоне таких новостей показательной выглядит и оценка от Transfermarkt – портал оценивает защитника в 55 млн евро, что в целом коррелирует с ожиданиями Боруссии относительно потенциальной суммы трансфера.

