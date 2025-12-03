Сергей Разумовский

Шахтер номинально дома сенсационно вырвал лишь ничью в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против Кривбаса (2:2). Несмотря на потерю очков, команда показала чрезвычайно яркую игру с точки зрения индивидуальных действий: по данным пресс-службы УПЛ, футболисты чемпиона произвели 48 попыток дриблинга за матч.

Этот показатель стал новым рекордом сезона 2025/26 в украинской Премьер-лиге. До повторения собственного достижения прошлой кампании 2024/25 горнякам не хватило совсем немного: тогда их максимум составлял 49 попыток обыграть соперника в одном поединке. Таким образом, нынешнее выступление во Львове почти сравнялось с лучшим показателем команды за последние сезоны.

В то же время эффективность дриблинга Шахтера в этот раз оказалась не слишком высокой. Из 48 попыток лишь 22 завершились успехом, так что процент успешных обыгрышей составил 46%. Оборона команды Патрика ван Леувена в целом сумела справиться с давлением.

В текущем сезоне Шахтер лидирует в чемпионате УПЛ не только по количеству набранных очков, но и по средней количеству попыток дриблинга. Команда в среднем совершает 25,91 попытки обыграть соперника на 90 минут игрового времени. В топ-5 клубов лиги по этому показателю также входят Металлист 1925 (21,31 попытки за матч), Карпаты (20,47), Кривбасс (19,34) и Колос (17,93).

Несмотря на ничью, Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги, имея в активе 31 очко и опережая ЛНЗ на два балла. Кривбасс имеет 22 набранных пункта и удерживает пятую позицию в чемпионате.

В следующем туре «горняки» сыграют на выезде против Колоса – этот матч запланирован на субботу, 6 декабря, начало в 15:30. УАФ уже определила арбитров этой игры.