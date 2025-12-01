Шахтёр вырвал ничью в компенсированное время в матче с Кривбассом
Команда Арды Турана не смогла оторваться от преследователей в таблице УПЛ
около 8 часов назад
Шахтер - Кривбасс/фото: УПЛ
Донецкий Шахтёр на Арене Львов сыграл вничью с Кривбассом из Кривого Рога, матч завершился со счётом 2:2.
Команда Патрика ван Леувена вышла вперёд уже на 13-й минуте: Максим Задерака благодаря точной передаче Карлоса Парако отправил мяч в ворота соперника.
На 38-й минуте Олег Очеретько восстановил равновесие, но вскоре Кривбасс снова вышел вперёд — Владимир Виливальд реализовал передачу Егора Твердохлеба.
В конце встречи Шахтёру удалось спасти одно очко, так как в компенсированное время бразилец Эгиналду забил гол после ассиста Марлона Гомеса.
УПЛ. 14-й тур
Шахтёр – Кривбасс – 2:2
Голы: Очеретько, 38, Эгиналду, 90+6 – Задерака, 13, Виливальд, 40