Сергей Разумовский

Инсайдер Маттео Моретто утверждает, что Ювентус настроен сохранить главного тренера Лучано Спаллетти и уже готовит основу для продолжения сотрудничества. Несмотря на неудачный отрезок — пять матчей подряд без побед во всех турнирах — в Турине не спешат менять курс и, наоборот, демонстрируют готовность укрепить отношения с итальянским специалистом на более длительный срок.

По информации Моретто, переговоры о новом соглашении продолжаются уже несколько недель, то есть речь не о ситуативных разговорах после неудачных результатов, а о системном процессе. Инсайдер подчеркивает, что стороны в целом настроены позитивно, и добавляет: если не произойдет ничего катастрофического, Спаллетти продлит контракт и останется в Ювентусе.

66-летний тренер возглавил бьянконери в октябре 2025 года, а действующий контракт Спаллетти действует до 30 июня 2026-го. В клубе, как ожидается, планируют двигаться поэтапно: после завершения работы над новым соглашением с центральным полузащитником Вестоном Маккенни следующим шагом должно стать именно продление контракта главного тренера. Ранее сообщалось, что переговоры о новом контракте Маккенни уже находятся на финальной стадии.

В турнирной таблице Серии А Ювентус в настоящее время занимает пятое место, имея 46 очков, так что вопрос стабильности на тренерском мостике для туринцев выглядит принципиальным в борьбе за высшие позиции и возвращение к лучшим результатам.

Ранее Спаллетти объяснил, почему Ювентус провалился в Серии А.