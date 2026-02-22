Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти подвел итоги матча 26 тура Серии А против Комо (0:2). Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Психологический аспект становится ключевым. Мы показывали, что мы команда, показывали качественный футбол, и все это не исчезло, но мы не можем это проявить, потому что нам не хватает стабильности, единства, настойчивости.

Нам нужно брать инициативу в свои руки, потому что все усложняется, если ты этого не делаешь, сосредотачиваешься на каких-то банальных, простых вещах. Слишком часто мы теряем мяч, а соперники превращают это в голы. Мы в 13-й раз пропустили в результате первого же удара в створ. После этого все идет наперекосяк, и мы не такие сильные психологически, как хотелось бы.

Как и всей команде, вратарю непросто. Да, у него проблемы, но как можно терять мяч так, как перед голом? Все это напоминает собаку, которая гоняется за своим хвостом, - объяснил Спаллетти.