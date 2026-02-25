Сергей Разумовский

После матча 17-го тура УПЛ Динамо Киев – Рух (1:0) внимание болельщиков привлекло состояние поля на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского: газон выглядел заметно хуже, чем обычно, и качество покрытия вызвало много вопросов. Теперь появилось объяснение, почему так произошло — об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По данным источника, причина оказалась довольно простой и в то же время показательной: речь идет о человеческом факторе и кадровых изменениях в команде. Конкретно клуб прекратил сотрудничество с многолетним агрономом киевлян Анатолием Колошей.

Причина неудовлетворительного качества газона на стадионе «Динамо имени Лобановского» банальна. Человеческий фактор. Многолетний главный агроном клуба и один из лучших специалистов в своей области, легендарный Анатолий Колоша был заменен. На нового агронома. С собственным взглядом на подготовку газона.

