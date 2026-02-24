Журналист и комментатор Владимир Звёров высказался по теме проблемного поля Динамо в матче 17 тура УПЛ против Руха (1:0).

Пообщавшись с людьми, которые разбираются в этой истории и с теми, кто разбирается в теме агрономии и ухода за полями, возможно, немного подгнили корни газона. Есть такая вероятность, потому что газон стригли коротко, поливали его достаточно для быстрого футбола.

Мы понимаем, что фавориты, команды, которые являются фаворитами, которые хотят играть в атакующий футбол, они часто очень хорошо поливают газон для того, чтобы он был быстрее. И есть такое мнение, снова же-таки теория, что, возможно его немного переполивали и корни, снова же, я не эксперт в этой ситуации, но корни травы могли немного загнить. И нужно сейчас в первую очередь подсеять, как мне объяснили люди, которые в этом разбираются, подсеять сейчас немного свежей травы, добавить химии, подогрев и эта история может затянуться на месяц. Вот насколько я понимаю, эта история с этим газоном может длиться месяц. То есть где-то до паузы на сборные, - объяснил Зверев.