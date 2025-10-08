Руководство итальянского Наполи серьезно обсуждало возможность подписания 33-летнего бразильского нападающего Неймара в период с января по май 2025 года. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Президент клуба Аурелио Де Лаурентис и главный тренер Антонио Конте детально изучали вариант привлечения звездного игрока в неаполитанский проект, понимая, какое влияние Неймар мог бы оказать как на игру команды, так и на её болельщиков.

Однако, эта идея не получила дальнейшего развития. В клубе решили, что важно сохранить внутреннее равновесие и командное единство после завоевания титула Серии А.

В настоящее время Неймар выступает на родине за бразильский Сантос, в который вернулся в январе 2025 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет около 11 миллионов евро.

На прошлой неделе бразильский журналист распространил информацию о неспортивном образе жизни Неймара.