Павел Василенко

Бразильская звезда футбола Неймар может не вернуться на поле до конца 2025 года — об этом сообщил журналист Родольфо Гомес. По его словам, времени на полное восстановление в этом году просто не хватит.

Но наибольший резонанс вызвали слова Гомеса о образе жизни футболиста. Он утверждает, что Неймар ведет абсолютно не спортивный режим.

«Он зависим от виски и энергетиков, курит кальян и засыпает только под утро – в 4-5 часов», – заявил журналист.

Ожидалось, что Неймар вернется в Сантос и поможет клубу в решающий момент чемпионата Бразилии. Однако новая травма и скандальные привычки звезды снова оставили фанатов разочарованными.