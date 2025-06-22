Жоан Гарсия, новый вратарь Барселоны, оказался в центре скандала после своего перехода из каталонского Эспаньола. Как сообщает Sport.es, 24-летний футболист начал массово получать угрозы и звонки с неизвестных номеров.

Голкипер был вынужден изменить номер телефона и в настоящее время избегает появляться на публике. Даже находясь в отпуске, он не выходит из дома, кроме коротких встреч с близкими друзьями. Кроме того, Гарсия отменил посещение дня рождения бывшего одноклубника из Эспаньола из соображений безопасности. Причина заключается в том, что игрока преследуют фанаты Эспаньола, которые не могут простить ему переход в состав принципиального соперника.

Барселона официально объявила о подписании Жоана Гарсии 18 июня. Контракт с игроком заключен до 30 июня 2031 года.