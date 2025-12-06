Павел Василенко

Сезон у Втором дивизионе Испании складывается для Аридана Эрнандеса неудачно – и дело не только в минимальном игровом времени. 36-летний защитник Альмерии, который сыграл всего 157 минут в трех матчах, оказался в центре громкого скандала.

По данным La Voz de Almería, в прошлую пятницу Эрнандес в течение нескольких часов якобы устроил две аварии, повредив в общей сложности четыре автомобиля. Первый инцидент произошел в 4 часа утра в Вега-де-Ака, где футболист врезался сразу в три припаркованные машины.

Впоследствии ситуация повторилась: Porsche Cayenne игрока въехал в еще один припаркованный автомобиль на стоянке возле жилого комплекса Cemar.

Когда полиция прибыла по месту жительства Эрнандеса, она обнаружила футболиста дома – полностью пьяным. Алкотестер показал более чем втрое превышенный уровень допустимого алкоголя. Теперь игрока ждут юридические последствия: дело уже передано в суд.

Аридан Эрнандес выступает за Альмерию с сентября 2025 года. До этого он играл за Райо Вальекано, Осасуну, Кадис и Гранаду.