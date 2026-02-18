Полузащитник киевского футбольного клуба Динамо Александр Пихальонок прокомментировал уровень соперников, с которыми его команда встречалась в контрольных матчах во время зимней паузы Украинской Премьер-лиги. По его словам, критика, звучавшая от некоторых болельщиков о якобы слабости соперников на сборах, не совсем соответствует действительности. Слова футболиста передает Tribuna.com.

Если честно, у нас были нормальные соперники. Если посмотреть, кто играл в Турции – это серьезные команды. Я видел там Шахтер играл, другие команды. Те же РФШ, Иберия – хорошие команды.

Было непросто с ними играть, особенно против РФШ. Они в 1-м тайме закрылись, играли 5-3-2, и было довольно сложно взломать оборону. Во 2-м тайме у нас немного сил было больше, поэтому мы их переиграли.