Павел Василенко

Португальцы до сих пор не оправились от трагической смерти двух профессиональных футболистов, Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, и футбол там пострадал от еще одной большой трагедии.

Вратарь Джеферсон Мерли, который играл за команду Кальделас, утонул в реке в национальном парке Пенеда-Жерес во время отпуска. Он плавал там со своей девушкой.

27-летний вратарь исчез в реке во время купания со своей девушкой, а после того, как к поискам привлекли экстренные службы, его тело нашли через три часа.

Его клуб Кальделас, который выступает в четвертом дивизионе португальского футбола (дивизион «Брага»), продлил с ним контракт меньше месяца назад.

Мерли жил в Браге, примерно в 30 километрах от места трагедии. Его девушка сразу же подняла тревогу, спасательные команды присоединились к пожарным и водолазам, но, к сожалению, им не удалось найти вратаря живым. Его тело позже было найдено.

Бразильский вратарь почти всю свою карьеру провел в Португалии и имел гражданство этой страны.

Мерли покинул родную Бразилию в 2019 году, а затем играл за пять разных португальских клубов.