Новичок Серии А «утопил» конкурента вместе с собой
За три тура до финиша
Пиза и Лечче открывали программу 35 тура Серии А. Матч завершился со счетом 1:2.
Банда вывел счет вперед вскоре после возобновления игры. Пиза хорошо отреагировала и сравняла счет на 56-й минуте благодаря Лерису.
Немногим более 10 минут понадобилось салентинцам, чтобы вновь выйти вперед - Шеддира отозвался на передачу Пьеротти, который спокойно отправил мяч в ворота, ставший победным.
Победа Лечче оказалась фатальной не только для Пизы, но и для Вероны, которая отстает на 17 очков до спасительной 17-й строчки. Желто-черные смогли опередить Кремонезе, опустившегося на строчку ниже.
Серия А. 35 тур
Пиза – Лечче 1:2
Голы: Лерис, 56 – Банда, 52, Шеддира, 65
