Владимир Кириченко

Защитник Интера Федерико Димарко стал рекордсменом Серии А по количеству результативных передач за один сезон.

В матче 34-го тура чемпионата Италии против Торино (2:2) Димарко записал на свой счет две результативные передачи – на Маркуса Тюрама на 23-й минуте и на Янна Биссэка на 61-й.

Благодаря этому, по данным Серии А, количество его ассистов в текущем сезоне возросло до 18. Предыдущий рекорд принадлежал Папу Гомесу, который в сезоне-2019/20 сделал 16 голевых передач в составе Аталанты.

Стоит отметить, что Opta не засчитывает одну из результативных передач Димарко в текущем сезоне – по данным портала, защитник оформил 17 ассистов в этом чемпионате.

Накануне Интер совершил камбэк с 0:2 и пробился в финал Кубка Италии.