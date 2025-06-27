Павел Василенко

Капитан и центральный защитник молодежной команды Атлетико Минейро Ренан Сантана заинтересовал один из украинских клубов.

По информации телеграм-канала ТаТоТаке, клубом УПЛ, который сделал предложение, является Металлист 1925. Весной шеф-скаут харьковской команды Андрей Полунин выезжал в Бразилию для поиска молодых талантов.

Контракт Сантаны с Атлетико Минейро действителен до 31 марта 2027 года. Сообщается, что его соглашение с клубом содержит прописанную сумму отступных в размере 276 млн реалов (43 млн евро).

В нынешнем сезоне Ренан сыграл 12 матчей за команду U-20, проведя на поле в общей сложности 1026 минут.

По итогам прошлого сезона Металлист 1925 получил путевку в УПЛ.