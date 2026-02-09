Сергей Разумовский

Кудривка объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником Дмитрием Коркишко. Пресс-служба клуба официально подтвердила расторжение контракта с 35-летним футболистом, хотя действующее соглашение было рассчитано до завершения текущего сезона.

В заявлении Кудривки подчеркнули, что расставание произошло по обоюдному согласию сторон. В клубе поблагодарили опытного хавбека за время в составе команды и за вклад в ее результаты, подчеркнув, что Коркишко был важной фигурой не только на поле, но и в раздевалке.

В нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги Дмитрий провел 9 матчей, еще одну встречу сыграл в Кубке Украины. В общей сложности за два года в составе новичка УПЛ воспитанник Динамо записал на свой счет 34 поединка и отметился 6 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Кудривка может усилить состав экс-игроком Колоса.