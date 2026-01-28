Павел Василенко

Кудривка, которая проводит дебютный сезон в УПЛ, ведет переговоры с Максимом Третьяковым, который последние две недели находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Таким образом, клуб из Черниговщины стремится оставить вингера в украинском футболе. Ранее слухи отправляли Третьякова в чемпионат Румынии.

В текущем сезоне Третьяков провел в составе Колоса 11 матчей, в которых результативно не отметился.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.

На зимнюю паузу Кудривка ушла на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков.