Павел Василенко

Главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо ответил президенту Барселоны Жоану Лапорте после громких заявлений, сделанных тем накануне в адрес «Королевского клуба».

Напомним, Лапорта заявил, что в Реале «страдают барселонитом». Он также добавил, что арбитры в Испании исторически способствуют Реалу.

Алонсо в ответ назвал такие заявления «популистскими месседжами, нацеленными преимущественно на болельщиков Барселоны».



«Мы сосредоточены на своей игре. Самое важное – побеждать на поле, заслуженно и в спортивной борьбе», – дипломатично подчеркнул наставник Реала.



После 13 туров Реал возглавляет турнирную таблицу с 32 очками, тогда как Барселона идет второй, имея 31 балл.

