Павел Вавиленко

Президент Барселоны Жоан Лапорта резко прошёлся по мадридскому Реалу и его руководителю Флорентино Пересу, отвечая на заявления, сделанные во время Генеральной ассамблеи «сливочных». По словам Лапорты, соперники якобы больны «барселонитом» – навязчивой одержимостью каталонским клубом.

«Они выбыли из игры и показывают, насколько одержимы Барселоной. Кажется, им нужно говорить о нас, чтобы хоть что-то оправдать», – заявил Лапорта.

Он подчеркнул, что мадридцы искусственно растягивают «дело Негрейры», хотя, по его словам, там «нет ни капли вины». Президент Барселоны напомнил, что клуб «никогда не покупал судей», напротив – «арбитры всю жизнь помогали Реалу».

Лапорта также атаковал Реал за последний тур Ла Лиги, где матч с Эльче завершился 2:2. По его мнению, оба гола мадридцев должны были быть отменены: один – из-за игры рукой Джуда Беллингема, второй – из-за фола Винисиуса Жуниора против Инаки Пеньи.

«Если бы этот гол не был засчитан, Барселона сейчас была бы лидером чемпионата», – отметил глава каталонского клуба.

Он также обвинил мадридцев в стремлении переписать историю «золотого» периода Барселоны 2004–2015 годов, когда каталонцы доминировали в мире футбола.

«Им не нравилось, что мы были мировым стандартом. Теперь они придумывают оправдания, которые никуда не ведут», – сказал Лапорта.

Критика также коснулась и войны Реала с Ла Лигой и её президентом Хавьером Тебасом. Лапорта предположил, что мадридцы хотят убрать руководителя лиги и поставить «кого-то удобного». Он отметил, что, несмотря на сложные отношения, считает Тебаса достойным человеком, который работает на благо чемпионата.

Свои резкие высказывания Лапорта сделал во время презентации книги «Княжество в синем и красном» в Андорре.