Сергей Разумовский

Кривбасс официально объявил об усилении в атакующей линии: новым игроком команды стал 20-летний атакующий полузащитник сборной Панамы Джовани Герберт. О переходе сообщила пресс-служба клуба, уточнив условия сделки и статус футболиста.

Как отмечается, Кривбасс и игрок подписали арендный контракт, который будет действовать до конца текущего года. При этом в договоренности предусмотрено право выкупа, так что в случае успешного выступления панамца украинский клуб получит возможность оформить полноценный трансфер. В новой команде Герберт определился и с игровым номером — он будет выступать под десятым номером, который традиционно ассоциируется с креативными игроками и футболистами, отвечающими за организацию атак.

Права на Джовани Герберта принадлежат панамскому клубу Арабе Унидо. В текущем сезоне он провел за эту команду три матча, отличившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также хавбек имеет опыт выступлений на международном уровне: за национальную сборную Панамы он сыграл три поединка.

Ранее Кривбасс усилил тренерский штаб испанским специалистом. Сегодня, 21 февраля, состоится первый официальный матч Кривбасса в 2026 году против Металлиста 1925.

