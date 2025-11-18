Павел Василенко

Радикально обновлённый «Сантьяго Бернабеу», который Реал превратил в ультрасовременную многофункциональную арену, на прошлых выходных принял первый в истории матч НФЛ в Испании. Эффект был мгновенным: УЕФА восторженно отреагировал на масштаб реконструкции и рассматривает стадион как потенциальную площадку для будущего финала Лиги чемпионов.

По данным Defensa Central, представители УЕФА были «поражены» трансформацией арены, несмотря на недавние напряженные отношения с Реалом на фоне проекта Европейской Суперлиги. Полностью раздвижной современный стадион, способный принимать матчи НФЛ, концерты и масштабные шоу, официально вошел в шорт-лист кандидатов на проведение финала Лиги чемпионов.

Хотя УЕФА еще не сделал заявлений, желание вернуть главный европейский матч в Мадрид очевидно. Президент Реала Флорентино Перес еще в 2023 году прогнозировал эффект модернизации:

«Мы расширили экскурсионный маршрут, полностью обновили музей, добавили два новых пути, внедрили уникальное изменяемое освещение поля и инвестировали в премиальные гастрономические зоны. Это потребовало колоссальных усилий и дополнительных вложений в 370 млн евро», – отмечал Перес.

Он подчеркнул, что модернизация создана как долгосрочный источник стабильного дохода, который клуб может эффективно генерировать благодаря своему высокому финансовому рейтингу и выгодному финансированию.

Однако на пути к проведению финала ЛЧ есть неожиданное препятствие: сам Реал еще не решил, хочет ли проводить матч. По словам источников, клуб колеблется подавать официальную заявку, ведь главная цель – максимизировать прибыль от мега-шоу, превращающих «Бернабеу» в глобальную аттракцию. И это работает: только воскресный матч НФЛ Майами Долфинс – Вашингтон Коммандерс принес более 80 млн евро – на билетах, коммерции и влиянии на город.