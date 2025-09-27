До свидания, «Сантьяго Бернабеу». Реал сменит название своего стадиона
Известные детали изменений
около 22 часов назад
Мадридский Реал уже достаточно долго работает над реконструкцией своего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Они постоянно добавляют новые элементы как внутри, так и снаружи объекта, чтобы он выглядел как можно лучше. Его название также будет изменено.
На этой неделе началась установка вывески «Бернабеу», которую разместят на главном фасаде с видом на Пасео-де-ла-Кастельяна.
Руководство клуба решило удалить имя исторического президента из названия стадиона. Цель такого упрощения — сделать название более легким для понимания в любом контексте.
Хотя болельщики пока не очень комментируют эту новость, это изменение является частью маркетинговой стратегии, над которой Реал Мадрид работает уже много лет, поскольку клуб стремится превратить свой стадион в современный и многофункциональный объект.
