Павел Василенко

Мадридский Реал уже достаточно долго работает над реконструкцией своего стадиона «Сантьяго Бернабеу». Они постоянно добавляют новые элементы как внутри, так и снаружи объекта, чтобы он выглядел как можно лучше. Его название также будет изменено.

На этой неделе началась установка вывески «Бернабеу», которую разместят на главном фасаде с видом на Пасео-де-ла-Кастельяна.

Руководство клуба решило удалить имя исторического президента из названия стадиона. Цель такого упрощения — сделать название более легким для понимания в любом контексте.

Хотя болельщики пока не очень комментируют эту новость, это изменение является частью маркетинговой стратегии, над которой Реал Мадрид работает уже много лет, поскольку клуб стремится превратить свой стадион в современный и многофункциональный объект.