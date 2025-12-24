Сергей Разумовский

Нападающий Вест Хэма Никлас Фюллькруг в ближайшее время станет игроком Милана. Об этом в социальной сети X сообщил инсайдер Фабрицио Романо, отметив, что переход уже фактически оформлен.

По информации источника, немецкий форвард подписал контракт с новым клубом и будет выступать за Милан под 9-м номером. Детали самого перехода также уточнил Джанлука Ди Марцио: россонери планируют взять Фюллькруга в аренду до конца текущего сезона, а соглашение будет предусматривать опцию дальнейшего выкупа. Ориентировочная сумма возможного полноценного трансфера оценивается в пределах 13 – 14 млн евро.

Напомним, прошлым летом Вест Хэм приобрел Фюллькруга у Боруссии Дортмунд за 27 млн евро. В нынешнем сезоне нападающий сыграл 9 матчей на клубном уровне, но пока не отметился ни голами, ни результативными передачами.

