Милан больше не рассчитывает на легенду Ливерпуля
В Италии не сложилось
38 минут назад
Дивок Ориги / Фото - Getty Images
Милан договаривается с бельгийским нападающим Дивоком Ориги о расторжении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
30-летний футболист не оправдал ожиданий руководства клуба, играя в резервной команде россонери в Серии D.
Ориги перебрался в Милан летом 2022 года в статусе суперсаба Ливерпуля эпохи Юргена Клоппа. За 3.5 года в Италии Дивок сыграл 36 матчей: 2 гола, 1 ассист.
В этот период бельгиец возвращался в АПЛ, играя за Ноттингем Форест в аренде.
Звезда Ливерпуля пропустит решающий матч против Украины за выход на ЧМ.
Поделиться