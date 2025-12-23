Милан договаривается с бельгийским нападающим Дивоком Ориги о расторжении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

30-летний футболист не оправдал ожиданий руководства клуба, играя в резервной команде россонери в Серии D.

Ориги перебрался в Милан летом 2022 года в статусе суперсаба Ливерпуля эпохи Юргена Клоппа. За 3.5 года в Италии Дивок сыграл 36 матчей: 2 гола, 1 ассист.

В этот период бельгиец возвращался в АПЛ, играя за Ноттингем Форест в аренде.

Звезда Ливерпуля пропустит решающий матч против Украины за выход на ЧМ.