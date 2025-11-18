Сергей Разумовский

Сборная Германии уничтожила Словакию в матче заключительного тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026 (6:0). Автором одного из голов стал Ник Вольтемаде.

Нападающий Ньюкасла продолжает результативную серию в составе национальной сборной. В матче отборочного турнира против Словакии форвард вновь проявил себя, открыв счет на 18-й минуте точным ударом после комбинации партнеров. Этот эпизод стал логическим подтверждением его уверенных действий в текущем цикле и растущей роли в атаке команды.

Для 23-летнего нападающего гол в ворота словаков стал уже третьим подряд за национальную команду. Ранее Вольтемаде оформил дубль в поединке с Люксембургом, где Германия одержала победу со счетом 2:0, а также забил решающий мяч в напряженной встрече против Северной Ирландии, которая завершилась минимальной победой 1:0. Таким образом, молодой форвард демонстрирует стабильность и становится главной ударной силой сборной.

