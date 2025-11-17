В последнем туре отборочного турнира к ЧМ-2026 в группе А Германия и Словакия в очном противостоянии определяли, кто получит прямую путевку на мундиаль, а кто будет играть в стыковых матчах.

Немцы решили все вопросы еще в первом тайме. Счет открыл Ник Вольтемаде на 18-й минуте. Гнабри удвоил преимущество бундестима на 29-й минуте, а дубль Лероя Сане снял все вопросы о победителе встречи еще до перерыва.

Во втором тайме Ридле Баку забил пятый гол на 67-й минуте, а Ассан Уедраого на 79-й сделал его уже практически неприличным - 6:0.

В другом поединке группы А Северная Ирландия победила Люксембург благодаря голу Джейми Донли с пенальти в конце первого тайма. Этот поединок не имел турнирного значения.

Таким образом, сборная Германии с 15 очками заняла первое место в группе А и квалифицировалась на чемпионат мира в США, Канаде и Мексике. Словакия с 12 очками попала в плей-офф отбора. Северная Ирландия набрала 9 баллов и заняла третье место в квартете, а Люксембург завершил соревнования на четвертой строчке, не набрав ни одного очка.

Квалификация к ЧМ-2026. Группа А. 6 тур

Германия - Словакия 6:0 (Вольтемаде 18, Гнабри 29, Сане 36, 41, Баку 67, Уедраого 79)

Северная Ирландия - Люксембург 1:0 (Донли 44 пен)