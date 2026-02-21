Сергей Разумовский

Новый главный тренер Карпат Фран Фернандес на пресс-конференции, организованной львовским клубом, ответил на вопрос о том, планирует ли он изучать украинский язык во время работы в нашей стране. Поводом стало замечание журналистов о том, что наставнику приписывают совет футболистам развиваться не только в спортивном плане, но и, в частности, изучать испанский.

У тренера поинтересовались, готов ли он пообещать, что при условии работы в Карпатах не менее года сможет проводить послематчевые пресс-конференции на украинском. Фернандес уточнил, что не выдвигал игрокам требований обязательно изучать испанский, но в то же время заверил: сам он уже в ближайшее время возьмется за украинский серьезно.

От футболистов я не требовал изучать испанский язык. Но скажу, что на этой неделе я начинаю с уроков украинского языка. Надеюсь, что освою украинский язык быстрее, чем за год. Думаю, что к концу сезона что-то по-украински и скажу. Фран Фернандес главный тренер Карпат

Также в Карпатах отказались от «битвы» с Полесьем.