Сергей Разумовский

Генеральный директор Карпат Андрей Русол прокомментировал ситуацию, когда львовский клуб регулярно пересекается с Полесьем в борьбе за потенциальных новичков. Вопрос касался ряда футболистов — Сарапия, Андриевского, Брагару, Велетня, Мельниченко, Краснопир, а также Олега Федора, о котором информация появилась недавно.

Болельщики и медиа обратили внимание, что часть из этих игроков уже была близка к переходу в Карпаты, но в последний момент оказывалась в житомирском клубе. В других случаях Полесье активизировалось сразу после новостей об интересе Карпат. Отдельно упоминались и футболисты, которые переходили в Полесье непосредственно из состава Карпат после короткого периода во Львове. На этом фоне прозвучал вопрос, не идет ли речь о совместной селекции, определенных договоренностях между клубами или влиянии структуры PASS.

Русол отверг версии о каких-то специальных соглашениях или «единой селекционной службе» и объяснил все значительно проще. По его словам, ключевой фактор — финансовые возможности.

Ответ очень прост: более состоятельный клуб, который в определенный момент либо покупает у нас футболистов, либо выигрывает борьбу в плане персональных условий, которые предлагают игрокам. Мы в этой ситуации не считаем нужным начинать гонку с Полесьем или какую-то битву за игроков, потому что хотим, чтобы помимо финансовых условий игрока здесь удерживала какая-то идея. Андрей Русол Гендиректор Карпат

