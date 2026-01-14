Сергей Разумовский

60-летний белорусский специалист Олег Дулуб продолжит тренерскую карьеру в Украине. Как сообщает Sport.ua, он стал новым главным тренером тернопольской Нивы.

Нива в настоящее время выступает в Первой лиге и является середняком чемпионата. После сыгранной части чемпионата тернополяне имеют 23 очка и находятся в середине турнирной таблицы: делят 7 – 8 позиции с ЮКСА. От зоны, которая дает возможность бороться за повышение в классе, команду отделяет 13 баллов.

Детали договоренности между клубом и тренером пока не обнародованы. Нет никакой информации относительно срока контракта и задач, которые прописаны в соглашении. На этой должности белорус заменит Юрия Вирта, который покинул клуб в конце 2025 года.

Перед назначением в Ниву Дулуб работал в структуре ФК Львов. С февраля 2025 года он занимался тренерской работой в детско-юношеском направлении, отвечая за подготовку молодых футболистов.

В целом Дулуб имеет заметный опыт работы в украинском футболе. В разные годы он возглавлял львовские Карпаты, Черноморец, ФК Львов, а также ЛНЗ Черкассы.

