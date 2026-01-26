Главный тренер Кудривки Василий Баранов высказался после поражения от датской Фредерисии (1:2). Наставника удивило дальнейшее поведение оппонентов: он рассказал, что тренер соперника фактически снял команду с игры до завершения матча. Слова тренера передает пресс-служба Кудривки.

Когда проигрывали, пошли вперед. Немного не понравилось, что мы поддались на провокацию футболиста соперника. Возможно, с нашей стороны было оплошность, но тренер решил победить таким образом, сохранить счёт, тем более у нас уже был один момент, второй, третий. Не хватило, 2-3 минуты не доиграли. Это досадно, и, наверное, осадок остаётся.

Я этого не ожидал, я думаю, что разобрались, судья дал жёлтые карточки. Надо доигрывать, а тренер выходит и снимает команду с игры – это немного диковато для меня, я этого не ожидал.

Это нужно тоже учитывать в чемпионате. Это футбол, конечно, любая команда хочет победить, и на сборах тоже хочет. И для того чтобы достичь победы, возможно, используется даже такой фактор, как спровоцировать соперника на удаление или закончить, как на сборах, игру раньше, чем нужно. Это досадно.